Steiger am Donnerstag in Sing-Offs

In den Sing-Offs kämpfen die zehn verbleibenden Kandidaten eines Teams gegeneinander. Dafür gibt es drei rote Sessel im Studio, die über den Verbleib in der Show entscheiden. Denn im Anschluss an jeden Auftritt liegt es in der Hand des Coaches, ob der Musiker auf einem dieser Stühle Platz nehmen darf. Sind alle drei besetzt, bestimmt der Coach, ob ein Talent seinen Platz für einen der anderen Künstler räumen muss. Die drei Talente, die am Ende der Sing-Offs auf den Stühlen sitzen, ziehen in die Live-Shows ein.

Der Marburger Student Andreas Steiger (23) wird den Charthit „Human“ von Rag’n’Bone performen - und versuchen, damit seinen Coach, Samu Haber, von sich zu überzeugen.

Haber indes holt sich einen internationalen Gastcoach aus Kanada: Newcomer und „Stitches“-Sänger Shawn Mendes gibt Habers Kandidaten vor der letzten Show vor dem Halbfinale Tipps. Yvonne Catterfeld gewinnt Weltstar Alicia Keys für ihr Team als Gastcoach. bei „The Voice of Germany“

„The Voice of Germany“ läuft am Donnerstag, 8. Dezember, um 20.15 Uhr auf Pro Sieben. (crö)