Team "Gelb 2" gewinnt die Hitzeschlacht

Von Nora Heep

HOBBYTURNIER Hip Hop und Fußball am Sonntag in Niedergirmes

Viele Zuschauer verfolgen die 33 Spiele des Turniers in Niedergirmes. (Foto: Heep)

Wetzlar. Am Sonntag ist bei hochsommerlichen Temperaturen der NG-Cup in Niedergirmes ausgetragen worden. Zwölf Hobby-Fußballmannschaften traten gegeneinander an. Dazu gab es musikalische Unterhaltung von verschiedenen Künstlern.