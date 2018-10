Turbulenzen, Treffen und bunte Hunde

Am Donnerstag ging es endlich los: Das DOJL (Deutsche Olympische Jugendlager) sollte nun beginnen. Vor unserem Flug nach Rio de Janeiro hatten wir ein Treffen in Frankfurt beim Landessportbund Hessen angesetzt, bevor wir geschlossen zum Flugfhafen fuhren.

Dort angekommen, gab es eine kleine Begrüßung der Betreuer, ein leckeres Mittagessen und danach einen Workshop zum Thema ''Wieviel Abstand ist genug''. Außerdem gab es eine Wiederholung der Sicherheitsregeln und unseres Verhaltens als Jugendbotschafter des deutschen Sports.

Im Frankfurter Flughafen fielen wir auf wie ein bunter Hund. Mit etwa 60 Leuten in der offiziellen Bekleidung der Olympiamannschaft und Deutschlandkoffern war das kein Wunder.

Um 21.50 Uhr startete unser Flieger von Frankfurt. Wir hatten zwölf Stunden Flug vor uns. Schon nach etwa 20 Minuten fingen die Turbolenzen an, was für viele ein Schock war, waren sie doch noch nie geflogen. Zu Turbolenzen kam es während des gesamten Flugs immer mal wieder, und sie waren recht stark. Ich persönlich hatte vorher noch nie so starke erlebt, obwohl ich für mein Alter schon sehr viel geflogen bin. Sie hörten aber immer nach maximal 30 Minuten auf. Diese Ruhephasen nutzen vielen von uns zum Schlafen. Falls das nicht ging, wurde ein Film aus dem Bordprogramm geschaut. Ich persönlich konnte leider nur drei bis vier Stunden schlafen, fühlte mich aber soweit ganz gut.

Glücklicherweise konnte ich aus dem Fenster gucken, und wenn es die Wolken zuließen, konnte man die Lichter sehen. Vor allem die Küste Südamerikas war sehr interessant, da man meist nur ein oder zwei Städte am Wasser sehen konnte. Das Inland war komplett schwarz, man konnte keine Lichter erkennen. Auch die Infrastruktur war anhand der Beleuchtung gut erkennbar.

In Deutschland ist alles symmetrisch und eckig, Hauptstraßen sind gut zu erkennen. In Südamerika sieht man nur eine große Stadt ohne erkennbare geplante beziehungsweise geordnete Straßen. Das kann aber auch daran liegen, dass die Straßen kleiner sind und die Beleuchtung weniger grell ist.

Rio de Janeiro war noch eindrucksvoller. Soweit man blicken konnte erstrahlten die Lichter Brasiliens, die Stadt schien gar kein Ende zu nehmen. In diesem Moment war ich doppelt so froh, nachts zu fliegen.

Nach der Landung um kurz vor 5 Uhr Ortszeit mussten wir eine ganze Weile warten, bis wir zur Passkontrolle kamen. Neben unserem Flug waren nämlich noch fünf weitere etwa zur selben Zeit angekommen, und es wurden die wichtigen Persönlichkeiten für die olympischen Spiele (Sportler und ihre Familien, Trainer, Präsidenten der verschiedenen Länder) vorgelassen. Das bedeutete natürlich eine längere Wartezeit für uns Jugendliche.

Als Ausgleich dazu erwartete uns eine positive Überraschung: Am Gepäckband standen alle Koffer schon in Reih und Glied.

Im brasilianischen Flughafen waren wir noch auffälliger, und wir wurden sehr oft fotografiert, vor allem als wir Gruppenfotos machten. Viele Brasilianer stellten sich dazu und wollten ein eigenes Foto. Dadurch fühlten wir uns natürlich sehr geschmeichelt. Endgültig die Aufmerksamkeit hatten wir, als die restlichen Betreuer zu unserer Gruppe kamen. Ein Teil von ihnen war schon vorher angereist, um für uns alles vorzubereiten. Außerdem hatte einer unserer Betreuer Geburtstag: Boris Höwing, der für Sicherheitsfragen verantwortlich ist. Deshalb sangen 50 Jugendliche ein Geburtstagsständchen auf Englisch und Deutsch.

Nach unserer Ankunft in der deutschen Schule um 8.30 Uhr gab es ein zweites Frühstück, was sich für uns eher wie ein Mittagessen anfühlte. Danach durften wir unsere Zimmer beziehen und die Schule besichtigen. Das Grundstück ist riesig, mit vielen Bäumen und einem schönen Sportplatz, mit Laufbahn und Basketballkörben. Wir konnten auch ein paar Affen in den Bäumen auf dem Gelände klettern sehen.

Das Personal ist sehr freundlich, auch wenn nicht alle Englisch verstehen. Grundsätzlich ist die Versorung viel besser als wir erwartet hatten, und auch das Essen ist sehr sehr lecker.

Am Nachmittag machten wir einen Workshop zum Thema Agenda 2020. Dabei ging es unter anderem um ihre Zielsetzung und die bisherige Umsetzung, gefolgt von einer Diskussionsrunde, in der wir uns mit der Zukunft der olympischen Idee, Doping und dem McLaren-Report beschäftigten.

Danach kam es zu der Verteilung der Wettkämpfe. Jeder DOJL-Teilnehmer hat Karten für sechs Wettkämpfe, für die man sich mit einem ausgeklügelten System eintragen konnte. Ich habe Karten für Handball, zweimal Beachvolleyball, Bogenschießen und Tischtennis bekommen.

Um 20 Uhr saßen wir alle im Konferenzsaal der deutschen Schule, wo bereits die Diskussionsrunde stattgefunden hatte, und waren mehr oder weniger bereit für die Eröffnungsfeier. Der mangelnde Schlaf zehrte an unseren Kräften, und auch wenn sich viele von uns zwischendurch schlafen gelegt hatten, waren andere schon an die 40 Stunden wach. Die Zeitverschiebung kam zusätzlich zur Aufregung dieser großenm Reise.

Leider hatten wir technische Probleme bei der Übertragung, da wir uns auf einem anderen Kontinent befinden und ARD oder ZDF deshalb nicht verfügbar sind. Deshalb konnten wir erst um kurz vor 20.30 Uhr die Eröffnungsfeier schauen, und beim Einlauf der Nationen schliefen die meisten ein oder gingen ins Bett.

Am nächsten Tag wurde das DOJL offiziell von der Schulleitung in Empfang genommen und ein paar Schüler gaben uns eine kleine Schulführung. Zudem stellte sich Ingo Weiss, Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, vor und wollte Näheres zu unseren bisherigen Eindrücken erfahren.

Nach dem Mittagessen durften zwölf ausgeloste Sportler ins olympische Dorf, während der Rest das deutsche Haus besuchte. Dort gingen wir erst zum gegenüber liegenden Strand, und anschließend konnten wir uns eigenständig umschauen. Anschließend kam es zu einem Treffen mit dem DOSB-Präsidium (Ingo Weiss, Alfons Hörmann (Präsident), Professor Grudrun Doll-Tepper, Dr. Petra Tzschoppe), bei dem wir weitere Fragen stellen konnten. Als Abschluss durften wir uns am Buffet bedienen und lernten viele Persönlichkeiten wie Britta Steffen oder Barbara Engleder kennen.

Der Bus zur Schule fuhr nach 23 Uhr ab, und am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen, sodass die Athleten mit Tickets für Handball nur etwa fünf Stunden Schlaf bekamen.