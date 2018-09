Über 500 Starter schaffen 1018 Kilometer

Sponsorenlauf an der Alstedschule in Bicken: Über 12 500 Euro kamen dabei zusammen. (Foto: Förderverein)

MITTENAAR-BICKEN Über 500 Läufer sind am Start gewesen, und über 12 500 Euro sind dabei zusammengekommen: Das ist die Bilanz des jüngsten Spendenlaufs an der Johann-Heinrich-Alsted-Schule in Bicken.