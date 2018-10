Volleyball und Korruption im Sport

Heute gab es erneut Frühsport und anschließend eine kalte Dusche. Nach dem Frühstück haben wir den vorherigen Tag reflektiert und unsere Eindrücke geschildert. Danach sollten wir aufschreiben, welche Erwartungen wir an unseren Besuch in den Favelas stellen. Viele antworteten mit „freundliche Leute“, „fairer Fußball“ aber auch „Angst vor Gewalt“.

Passend dazu kam Sylvia Schenk, eine ehemalige Radsportlerin, die nun bei Transperency International arbeitet. Das Thema „Korruption im Sport“ stand im Fokus und ich war überrascht wie viel sie selbst mitbekommen hatte, als sie noch beim deutschen olympischen Sportbund (DOSB) arbeitete. Nachmittags fuhren wir an die Copacabana und hatten Zeit, die Sonne zu genießen. In der Nähe war ein sogenannter Megastore, in dem man sich olympische Souvenirs kaufen konnte.

In der anderen Richtung waren die Olympischen Ringe aufgestellt, bei denen man Fotos machen durfte. Abends sind wir als deutscher Fanblock zur Beachvolleyballarena an der Copacabana gegangen. Andere Teile des Jugendlagers (DOJL) besuchten Turnwettkämpfe oder Volleyballturniere. Beim ersten Beachvolleyballspiel konnten wir die deutschen Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Britta Bühte erleben. Auch die anderen Spiele wie Canada gegen die Schweiz waren sehr interessant.

Der nächste Tag sollte ein entspannter werden. Auf dem Plan stand „Sportarten schnuppern". Geplant war, dass wir uns in anderen Sportarten wie Taekwandoe, Ringen oder Dreisprung versuchen. Wir durften bis halb neun schlafen und als wir aufstanden, nieselte es, sodass wir nur noch die Sporthalle zur Verfügung hatten. Deshalb wurde uns freigestellt, ob wir Sport machen oder den Live-Stream der Spiele verfolgen wollten. Ich entschied mich für letzteres und schrieb nebenbei in meinem Blog weiter.

Nach dem Mittagessen wurden die Plätze für drei soziale Projekte verteilt, die wir besuchen durften. Zwei Gruppen konnten die brasilianischen Jugendliche von Montag wiedersehen, die dritte sollte dem Verein für Blindenfußball einen Besuch abstatten. Ich konnte mich noch rechtzeitig für „Bola pra frente" eintragen.

Am Nachmittag fuhren wir zum Olympic Parc, um das Finale der Tischtennisspielerinnen zu sehen, während die anderen zum Schwimmen und zum Fechten gingen. Vom Olympic Parc mussten wir noch etwa einen Kilometer zu der Tischtennishalle laufen. Direkt daneben war die Boxhalle, und man konnte schon von Weitem das Trampeln und Jubeln der Zuschauer hören.

Zuerst war das Spiel um die Bronzemedallie, Nordkorea gegen Japan. Schon das Einspielen vor dem Finale war extrem schnell und das Spiel war sehr kurzweilig. Bei dem Finale um Gold spielte China gegen China und das Tempo, dass sie dem Ball verliehen, war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Am Ende gewann die Favoritin Ning Ding und wir konnten uns noch die Siegerehrung anschauen, bevor es zurück in die Deutsche Schule ging. Lange nach Mitternacht konnten wir endlich schlafen gehen.