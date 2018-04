Warum gibt es „Alptraumjobs“?

Die Schau ist Teil der „Woche der Arbeit“, die die Gewerkschaften ausgerufen haben. Am Dienstag ist die Schau eröffnet worden.

Berufsvorstellungen, Traum- und vermeintliche „Alptraumjobs“, Arbeitsbedingungen in anderen Ländern für Konsumgüter – damit haben sich die Gymnasiasten auseinander gesetzt. Entstanden sind Bilder, Collagen und plastische Arbeiten, bei denen es auch um das Motto der „Woche der Arbeit“ geht – um: „Menschen gehen vor“.

Welche Rohstoffe braucht man für das Herstellen eines Smartphones – und wie werden sie gewonnen?

Kaan Ekicioglu hat sich mit den Rohstoffen für Smartphones und ihrem Abbau auseinandergesetzt und eine entsprechende Collage angefertigt. Mit dem Thema habe er sich bei dem künstlerischen Projekt zum ersten Mal beschäftigt. „Es ist schockierend, wenn man sieht, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird, damit wir solch ein Produkt im Alltag nutzen können“, sagt er.

Der Blick aufs Konsumverhalten bildet einen Teil der Ausstellung, die bis zum 4. Mai (Freitag) im Foyer des alten Rathausteils aufgebaut ist. An anderer Stelle geht es um Zukunftsvisionen, die in Selbstporträts dargestellt sind. Über Tontrennung entstanden Zeichnungen, in denen Ambitionen und Vorstellungen Raum bekommen haben.

In den Vitrinen sind „Gesten der Solidarität“ ausgestellt. Dafür wurden Plastiken angefertigt. Sie zeigen Hände, die ineinandergreifen. Daneben beleuchtet „Alptraumjob“, welche Berufe positiv oder negativ gesehen werden und ob alle Traumjobs auch wirklich traumhaft sind.

„Es macht uns stolz, wenn die Schule sich einbringt. Die Ausstellung ist für die Gestaltung der ,Woche der Arbeit’ wichtig“, sagte Harald Serth und bedankte sich bei den Jugendlichen.

Der Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Herborn machte deutlich, dass man immer davon spreche, dass die Jugend die Zukunft sei, aber sich wenig damit befasse, wie die Jugend denn eingebunden werden könne. Mit der Ausstellung sei dies gelungen. Und Serth gab den Schüler mit auf den Weg: „Ohne Gewerkschaften gäbe es manches nicht, was wir heute als selbstverständlich ansehen.“