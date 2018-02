Was sind Traumberufe für Jugendliche?

Von Margit Bach

KARRIERE Schüler des Weilburger Gymnasiums zeigen in Ausstellung in der Kreissparkasse ihre Antworten

„Ich möchte so gerne Fotografin werden“: Auf Plakaten haben Schüler des Gymnasiums ihre Antworten auf die Frage nach ihrem Traumberuf vorgestellt. (Foto: Bach)

Weilburg Was sind Traumberufe? „Ich möchte so gerne Fotografin werden“, davon träumt Annabelle Messinger. Eine Ausstellung in Weilburg widmet sich dem Thema.