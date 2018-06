Zu wenig Platz für Feierwillige

Immer wenn zehn Jugendliche die Halle verlassen hatten, durften zehn andere wieder rein. Drinnen „tobte der Bär“, oder wie man ja auch zu diesem Anlass sagen könnte „boxte der Papst“.

Mal in tiefblaues, dann wieder in grellrotes Licht getaucht, tanzten die jungen Menschen ausgelassen zur Musik des DJs. Im Programm stand: „Just dance! Tonight’s gonna be a good night!” So war es dann auch. Viele hatten sich ordentlich gestylt für die Party.

Die Mädels trugen fast ausnahmslos Hot-Pants und schwenkten ihre langen Haare. Die Jungs wirkten cool, die jüngeren noch etwas unsicher. Spaß hatten sie alle und ließen einen erlebnisreichen Tag zu Ende gehen.Wer wollte, konnte vorher eine kleine musikalische Geschichtsstunde miterleben. Jugendpfarrer Gernot Bach-Leucht kündigte im Renaissancehof das „Divengeflüster“ mit den Worten an: „Ihr könnt hier ja auch etwas lernen“. Es war ein kleiner exklusiver Kreis von überwiegend in die Jahre Gekommenen, der hören wollte, was Antje Joachimi und Birgit Behre alias Zarah Leander und Marlene Dietrich zu sagen oder vielmehr zu singen hatten. Nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Pianisten Henry Rehberg „zickten“ die beiden Diven ordentlich rum. Aber mal Hand auf’s Herz: Weder optisch noch stimmlich hatte das irgendetwas mit den Originalen zu tun. Eine ne Federboa kann sich schließlich jede umhängen und sich auf einem Stuhl rumräkeln.

Wie die Dietrich war, bleibt verborgen

So hörten die wenigen Jugendlichen zwar vielleicht das eine oder andere Lied, das sie schon mal irgendwo bei ihren Eltern oder Großeltern gehört hatten, aber wie die Dietrich und die Leander wirklich waren, blieb ihnen verborgen.

KRITIK AN SPRACHE IN GOTTESDIENST: "MIST" GEHT, "CHEF" NICHT

Manchmal gibt ein Gespräch in einem Eiscafé mehr preis, als das, was man in der Menge mitbekommt. So unterhielten sich drei Jugendliche aus dem Dekanat Groß-Gerau-Rüsselsheim über den Eröffnungsgottesdienst. Insgesamt fanden sie ihn gut. Die jugendgerechte Gestaltung hat ihnen gefallen. Aber das Glaubensbekenntnis in die „Sprache von Jugendlichen“ adaptiert, fanden sie „unmöglich“. „Dass er uns den Mist, den wir machen, vergeben soll, geht ja noch. Aber Gott ist nicht unser Chef“, war ihre Kritik. „Konfis stehen auf Traditionelles.“ (anm)