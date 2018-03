www.schnellere-schulen.ldk

Die Schulabteilung der Kreisverwaltung hat am Dienstag den Ist-Zustand an den Schulen dargestellt. Sie berichtete in der Sitzung des Kreis-Schulausschusses den Kreistagsabgeordneten.

INTERNET

Anschlüsse: Alle Schulen haben nach Angaben der Verwaltung mindestens einen Internetanschluss. Schulen mit mehr als 1500 Schülern haben mindestens zwei Anschlüsse. Elf Schulen hätten auf Kosten ihres Budgets zusätzliche Anschlüsse gebucht.

68 von 98 Schulstandorten im Lahn-Dill-Kreis nutzen derzeit WLAN

Geschwindigkeiten: Die derzeit zur Verfügung stehenden Datenübertragungsraten sind laut Verwaltung „nicht ausreichend“. In den meisten Schulen können Datenmengen zwischen 2 und 16 MBit pro Sekunde aus dem Internet herunter geladen werden. Nur wenige bieten 32 MBit/s: die Wilhelm-von-Oranien-Schule in Dillenburg, das Johanneum in Herborn, die Gewerblichen und Kaufmännischen Schulen in Dillenburg, die Theodor-Heuss- und die Käthe-Kollwitz-Schule in Wetzlar, die Holderbergschule in Eibelshausen sowie die Johann-Textor-Schule in Haiger.

Bedarf: Ausreichend seien folgende Datenübertragungs-Geschwindigkeiten: DSL 16 (also 16 MBit/s) bis DSL 50 für Grund- und Förderschulen, DSL 50 bis DSL 100 für weiterführende Schulen, DSL 100 bis DSL 200 für Gymnasien und Berufsschulen. Erstrebenswert seien: DSL 50 für Grund- und Förderschulen, DSL 100 für weiterführende Schulen, DSL 200 für Gymnasien und Berufsschulen. So würde beispielsweise beim Oberstufengymnasium Goetheschule erheblich aufgerüstet – von derzeit 16 MBit/s auf 200 MBit/s.

Kosten: Würden alle 98 Schulstandorte auf diese erstrebenswerten Internetgeschwindigkeiten hochgerüstet und entsprechende Verträge mit Telekom bzw. Unitymedia geschlossen, rechnet die Kreisverwaltung nach den derzeit gültigen Tarifen mit jährlichen Kosten von zirka 53 000 Euro für alle Schulen im Kreis.

WLAN

Ausbau: 68 von 98 Schulstandorten im Lahn-Dill-Kreis nutzen derzeit laut Kreisverwaltung WLAN (Wireless Local Area Network). Schüler und Lehrer haben so mit ihren Smartphones, Laptops oder Tablets überall in den Schulgebäuden kabellosen Zugang zum Internet.

An 23 von 98 Standorten ist WLAN in den gesamten Schulgebäuden verfügbar. Laut Kreisverwaltung besteht bei den anderen Schulen noch Ausbaubedarf. Dazu müssen sogenannte Access-Points in den Schulen installiert werden. Das sind Basisstationen, kleine elektronische Geräte, die die drahtlose Internetverbindung herstellen. Das Johanneum-Gymnasium in Herborn wurde kürzlich mit 70 Access-Points ausgestattet. Damit soll das gesamte Gebäude mit WLAN versorgt sein.

Kosten: Die Ausstattung am Johanneum kostete laut Kreisverwaltung insgesamt zirka 45 000 Euro. Kosten für den weiteren Ausbau der anderen Schulen seien aber nicht vorhersagbar. Das hänge unter anderem vom Bedarf (Brauchen Grundschulen WLAN?), von der Größe der Gebäude, der Dicke der Wände sowie der Anzahl der Nutzer in den Schulen ab.

GLASFASER

Landrat Schuster berichtete in der Sitzung am Dienstag: Ende Januar sei der Ausbau der schnellen Internetverbindungen im Lahn-Dill-Kreis abgeschlossen worden. Ein Glasfasernetz wurde aufgebaut, das Kabel aber nur bis zu den Verteilerkästen in den Orten verlegt. Von dort bis zu den Wohnhäusern, auf der sogenannten „letzten Meile“ liegt weiter Kupferkabel. Das nächste Ziel: Schulen, Krankenhäuser und Gewerbegebiet im Lahn-Dill-Kreis sollen direkt ans Glasfasernetz angeschlossen werden, Schuster rechnet mit Kosten von 11,4 Millionen Euro. Die Bundesregierung hat ein Förderprogramm aufgelegt. Der Kreis hofft auf einen Zuschuss von 5,4 Millionen Euro sowie auf weitere 3 Millionen Euro vom Land Hessen; dafür gibt es laut Schuster bereits eine Zusage.