Nach Schießerei in Bad König: Pistole im Kurpark gefunden

Bad König/Darmstadt. Monate nach Schüssen auf zwei Männer in Bad König im Odenwaldkreis ist nun im dortigen Kurpark eine Pistole gefunden worden. Nun werde untersucht, ob es sich hierbei um die Tatwaffe handele, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mit. Die Einsatzkräfte hatten demnach am vergangenen Donnerstag und Freitag nach Beweismitteln gesucht, dafür sei auch die nahe Bundesstraße 45 kurzzeitig gesperrt worden.