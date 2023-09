Autofahrerin übersieht Radfahrer: Radler schwer verletzt

Erbach (dpa/lhe) - . Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag zwischen Eulbach und Michelstadt beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Eine 73 Jahre alte Autofahrerin übersah den 53-Jährigen beim Abbiegen von der B47 auf einen Parkplatz, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Unfall habe sich um 16.19 Uhr ereignet, beide Beteiligten wohnen in Erbach.