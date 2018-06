„Dein Geld ist sicher.“

„Werden dieses Jahr die Sicherheitsvorkehrungen zu gefälschten Geldscheinen erhöht?“, „Wie viel verdient man als Bankangestellter?“, „Kann eine Bank auch pleitegehen?“ Diese Fragen und noch mehr hatten wir uns – Schüler der Kl. 7A – gestellt. Nachdem wir im Politik-Unterricht unseres Lehrers Paul Sajon den Themenbereich „Geld, Sparen und Bankwesen“ besprochen hatten, waren immer noch viele Fragen offen. Deswegen haben wir für den Herrn Jan-Daniel Wolfseher – den langjährigen Filialleiter der Sparda-Bank in Dillenburg – an die WvO eingeladen. Wir stellten Hr. Wolfseher Fragen, die man in den folgenden Bereichen zusammenfassen kann. Bankwesen: Zahlen und Fakten In einer Kleinbank arbeiten bis zu 150 Mitarbeiter und in einer Großbank (z.B. die Deutsche Bank) ca. 10.000 Mitarbeiter, berichtete uns Hr. Wolfseher. Bei der Sparda-Bank Hessen (Konzern) arbeiten rund 700 Mitarbeiter. Hinzu kommen noch die Ausbildungsplätze jedes Jahr, bei denen im Moment 16 Plätze besetzt sind, aber noch welche offenstehen. Die Sparda gehört also zu den mittelgroßen Banken. In ihr arbeiten insgesamt weniger Frauen als Männer. Beispielsweise arbeiten in der Führungsebene 80 Männer. Man könnte als ein Außenstehende, einen anderen Eindruck bekommen, da im Kundenkontakt doch relativ viele weibliche Angestellte arbeiten. In Wirklichkeit ist es aber umgekehrt und wir wünschten uns einen höheren Frauenanteil. Da ist noch Luft nach oben. Herr Wolfseher würde gerne eine größere unternehmerische Freiheit haben, weil diese nach der der Bankenkrise 2008 durch neue Gesetzregelungen seiner Meinung nach sehr eingeschränkt wurde. Karriere als Bankkaufmann Auf die Frage „Wie werde ich Bankkaufmann?“ erklärte uns Herr Wolfseher, dass man sich für Geld und Mathematik interessieren sollte. Zudem sollte man wissen, dass man als Bankkaufmann in höheren Positionen flexibel sein muss, da man die Orte oft wechselt und auch mal am Wochenende von zu Hause aus arbeiten muss. Möglicherweise sind diese Jobs deswegen bei Frauen weniger beliebt. Trotzdem mache der Beruf Freude - so Herr Wolfseher. Außerdem sei der Job als Bankkaufmann interessant, da man tagtäglich mit Menschen zusammenarbeite, Entscheidungen treffe und auch Spenden übergebe, meinte er.Herr Wolfseher begrüßt auch Schülerpraktika, in denen ein Einblick in das Bankwesen geboten wird. Banküberfälle und Falschgeld Herr Wolfseher erklärte uns auf Nachfrage sehr viel über Banküberfälle und die Sicherheitsvorkehrungen. Zum Beispiel werden vermehrt Geldautomaten durch professionelle, europaweit organisierte Banden mit Gas oder Sprengstoff zerstört. In vielen – aber nicht in allen – Geldautomaten gibt es Sicherungen, die mit Spezialfarbe die Banknoten unbrauchbar machen. Laut BKA gab es 2017 bundesweit 268 Sprengungen und in etwa der 50% der Fälle konnten die Diebe das Geld erbeuten – andere Versuche blieben erfolglos. „Führend“ mit 92 Fällen war NRW, da Kriminelle oft übe die niederländische Grenze kamen. Zur Vorbeugung gegen Banküberfälle lagert in Banken nur noch selten Bargeld. Darüber hinaus werden die Geldgeschäfte heutzutage sehr oft mit dem Handy oder Computern erledigt. Daher gibt es immer mehr Hacker-Angriffe auf Konten. Bezüglich des jährlichen Schadens halten sich alle Banken bedenkt. Europaweit gab es 2016 insgesamt 1500 Hackerangriffe auf Bankern. Wolfseher erklärte uns auch das Vier-Augen-Prinzip. Den Zugang zu den Banken-Tresoren haben immer zwei Angestellte und keiner bekommt alleinigen Zugang zu ihm. Alles wird genau – mit Uhrzeit und Unterschrift – dokumentiert, gemäß dem Motto: „Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser.“ Das Geld sei in der Sparda-Bank also sicher. Selbst wenn es zu einer Bankpleite käme, wären die Sparanlagen der Privatkunden bis EUR 100.000 durch den Staat gesichert. Zusätzlich sparen die Kunden Geld, weil das Girokonto kostenlos ist. Interessant für uns war, dass die Geldscheine an geheimen Orten – speziellen Druckereien – hergestellt werden und das Geld durch besondere Sicherheitsmerkmale nur sehr schwer gefälscht werden kann. Wenn man Falschgeld hat, sollte man damit sofort zur Polizei gehen, da man sonst selbst als schuldig erklärt werden kann. Fazit Herr Wolfseher hat uns sehr genaue und informative Antworten gegeben und uns einen guten Einblick in das Bankwesen ermöglicht. Er konnte alle unsere Fragen ausführlich beantworten. Durch diesen Besuch eines Fachmannes konnten wir Dinge auf eine Weise lernen, wie sie im normalen Unterricht so nicht möglich ist. Text: Lea Müller, Kl. 7 B Foto: Paul Sajon, WvO