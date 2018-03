„Heißa, wir dürfen leben, in dieser schönen Welt ...“

Alle Kinder der Einrichtung hatten sich wochenlang im Vorfeld mit Liedern und einer musical-ähnlichen Darbietung auf die Gestaltung dieses Gottesdienstes vorbereitet. Und so verwandelten sich die kleinen Darsteller mithilfe von farbenfrohen, selbstgenähten Kostümen und eigens hergestellten Masken der Erzieherinnen in Wolken, Pflanzen und Tiere und ließen so den Ablauf der biblischen Schöpfungsgeschichte sichtbar werden.

Anschließend ging das Fest dank des guten Wetters auf dem Gelände der Kita und rund um das Gemeindehaus weiter – zunächst mit dem Mittagessen. Mit Pommes, Würstchen, Steaks und Crêpes bot sich den hungrigen Gästen genug Auswahl, sich für den weiteren Verlauf des Tages zu stärken. Viele helfende Hände sorgten hier für einen reibungslosen Ablauf und schönes Miteinander.

Nach dem Mittagessen widmeten sich die kleinen und großen Besucher den unterschiedlichen Angeboten:

Entspannende Handmassage, Riesen-Seifenblasen, Experimente zu Dunkelheit und Licht, Laubsägearbeiten, Bücher gestalten, Barfuß-Parcours erleben, Feuerwehr spielen und Wasserbomben schmeißen. Und wer noch ein letztes Accessoire für das Fußballweltmeisterschaftsfinale am Abend brauchte, konnte noch flugs eine Deutschland-Halskette aus Moosgummi basteln. Natürlich blieb auch genug Zeit, einfach nur auf dem Gelände der Kita zu toben – für jeden war an diesem wunderschönen Nachmittag etwas dabei. Und wer nicht selber aktiv werden wollte, der durfte auch einfach nur Zuschauer sein: beim gekonnten Hüftschwung der „Schönbacher Zumba-Mädels“ oder den musikalischen Darbietungen der Kita-Gruppen „Trommeläffchen“ und „Flötenbande“.

Zu gewinnen gab es an diesem Nachmittag auch etwas. Denn wer das Glück etwas herausfordern wollte, konnte bei der vom Elternbeirat organisierten Tombola beachtliche Sachpreise gewinnen. Firmen und Geschäfte aus der Region hatten mit ihren Geschenke-Spenden diese Verlosung ermöglicht und sorgten für fröhliche Kindergesichter und überraschte Eltern. Bei Kaffee und Kuchen ließen viele das gelungene Fest ausklingen.

Zu guter Letzt bleibt nur ein großes Dankeschön zu sagen, und zwar allen, die im Vorfeld und am Tag selbst dazu beigetragen haben, dass es so viele tolle Angebote, so gutes Essen und so viel Spaß gab. Und ein Danke geht auch an alle fleißigen Hände, die auf- und abgebaut und im Hintergrund an Spüle & Co. Einsatz geleistet haben. Und ein dickes Dankeschön gebührt auch dem gesamten Kita-Team für so viel Engagement und so viel Liebe zum Detail.

Romana Rüth