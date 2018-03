Budenbergschüler besuchen Ostergarten in Steinbach

Um besser zu verstehen, welche Bedeutung das Osterfest hat, hat sich kurz vor Ferienbeginn die Klasse M 4 der Schule am Budenberg nach Steinbach aufgemacht. Dort haben Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde in liebevoller Kleinarbeit einen Ostergarten errichtet. Ostergärten erfreuen sich großer Beliebtheit, da man hier die Bedeutung und den Sinn von Ostern mit allen Sinnen erleben kann. Nach der Begrüßung durch Kerstin Moos von der Kirchengemeinde wurden die Schüler und ihre Begleiter in die Zeit des Einzuges Jesu in Jerusalem zurückversetzt. An verschiedenen Stationen erfuhren die jungen Besucher danach, was es mit dem letzten Abendmahl, dem Verrat Jesu durch Judas, der Kreuzigung und Auferstehung auf sich hat. Der Abschluss der Erlebnisführung fand im Jugendraum statt. Dort wurde den Schülern der Sinn des „Vaterunsers“ erklärt und warum es wichtig ist, dass man zu Gott beten kann. Außerdem bestand die Möglichkeit, Dank- und Bittbotschaften auf Zettel zu schreiben. „Es war total schön, dass an jeder Station etwas vorgelesen wurde und wir durch zusätzlich durch Lieder und Texte aus Lautsprechern in die Zeit Jesu zurückversetzt wurden“, so die dreizehenjährige Jana nach der Führung durch Kerstin Moos. Für den Klassenlehrer Sebastian Pulfrich war es wichtig, dass die Schüler erfahren haben, dass Ostern nicht nur aus Schokohasen und Geschenken besteht. Nach der kurzweiligen Führung wurden die Schüler in die wohlverdienten Ferien entlassen.