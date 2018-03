CDU-Ortsverband Herborn

Bei mildem Frühlingswetter verteilten die Mitglieder des Vorstandes am Freitag Ostereier an die Besucherinnen und Besucher des Herborner Wochenmarktes und hielten auch am Samstag kleine Ostergrüße für die Passanten rund um den Marktplatz bereit. Die zum Ortsverband zählenden Ortsteile Hörbach, Hirschberg und Guntersdorf wurden von unserem Vorsitzenden Manuel Campbell und dem Schatzmeister des Stadtverbandes Jan Michæl Kegel besucht, welche die Ostereier persönlich an Einwohnerinnen und Einwohner verteilten.

Der direkte Kontakt ermöglichte einen interessanten Austausch. Nicht nur die Arbeit des Ortsverbandes konnte so vorgestellt werden, auch konkrete Wünsche, Anregungen und Kritik der Bürgerinnen und Bürger konnten angenommen und diskutiert werden.