DRK- Betreuungsdienst führt Fortbildung durch

Feldkochherd bietet viele Möglichkeiten

Die Feldküche ist innerhalb des Betreuungszuges ein wichtiges Gerät, was immer mehr an Bedeutung findet. Mit ihr kann man Kochen, Braten, Grillen und Speisen warmhalten. Gerade für Einsatzstellen und Veranstaltungen, bei denen große Mengen an Personen verpflegt werden müssen, ist man mit ihr völlig mobil. Sie kann mit Diesel, Gas und Kerosin betrieben werden, die Möglichkeit sie mit Holz anzuheizen besteht auch.

Somit kann man ortsunabhängig, auch außerhalb, Menschen verpflegen. Völlig unabhängig.

Die Helferinnen und Helfer übten am vergangenen Samstag, wie man die Feldküche anheizt, sie in praktische Einzelmodule zerlegt und welche sicherheitsrelevanten Vorschriften und Regeln man beachten muss.

Die Sicherheit der Helferinnen und Helfer steht im Vordergrund, genau wie die Bestimmungen zu Hygiene und Trinkwasserverwendung.

Der Brenner, den man mit verschieden Brennstoffen betereiben kann, konnte am Samstag von jedem mal in Betrieb genommen werden.

Am Ende der Veranstaltung war sicher, die Feldküche kommt jetzt öfter zum Einsatz.

Wer aus der Feldküche einen frisch zubereiteten Eintopf geniessen möchte hat dazu am 08.05.2010 die Gelegenheit. Das Rote Kreuz feiert dort am 08.05.2010 Weltrotkreuztag am Marktplatz in Herborn. Ab 10:30 Uhr kann jeder der möchte dort einen leckeren Eintopf speisen.