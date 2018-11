Das europäische Balkon Projekt

In Anlehnung an das Manifest von Ventotene von 1941 wird am 10. November um 4 Uhr nachmittags von Balkonen in ganz Europa die europäische Republik ausgerufen. Dies soll uns daran erinnern, das die Idee eines geeinten Europas noch nicht verwirklicht ist. Das Text des Manifest ist in viele EU- Sprachen verfügbar, darunter auch in Esperanto. Der vollständige Text des Manifests ist unter folgender Webaddresse abrufbar: https://europeanbalconyproject.eu/en/manifesto Manifest (Auszug) Heute, am 10. November 2018 um 16 Uhr, 100 Jahre nach Ende des I WK, der auf Jahrzehnte die europäische Zivilisation zerstört hatte, gedenken wir nicht nur der Geschichte, sondern nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand. ... Das Europa der Nationalstaaten ist gescheitert. Die Idee des europäischen Einigungsprojekts wurde verraten. ... Der Europäische Rat ist abgesetzt. Das Europäische Parlament hat gesetzgeberische Gewalt. Es wählt eine europäische Regierung, die dem Wohle aller europäischen Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen verpflichtet ist. Es lebe die Europäische Republik Georg Hennemann Dillenburg, am 07.11.2018