Ein Staudammprojekt in Brasilien und seine Folgen

Vergangenen Montag lauschten wieder über 30 Gäste einem Vortrag im Herborner Weltladen. In der Reihe „Die Welt zu Gast im Weltladen“ war diesmal der kath. P riester und Misereor Referent Thomas Schmidt zu Gast. Bei der Vorbereitung zur diesjährigen Kampagne von Misereor hat er das Amazonasgebiet in Brasilien bereist.. Anhand von eindrücklichen Bildern schilderte er die Lebensverhältnisse am Rio Tapajos, einem Nebenfluss des Amazonas. Dort ist ein gigantisches Staudammprojekt geplant. Es soll der Stromerzeugung aber auch der Schiffbarkeit des Flusses dienen. Hierdurch soll der Rohstoff- und Sojatransport durch riesige Containerschiffe ermöglicht werden. Die Folgen für die dort lebende Bevölkerung und die Natur sind verheerend.