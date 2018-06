Einladung zur Insektenkundlichen Wanderung am 16.Juni um 15 Uhr

Die NABU-Ortsgruppe Eibelshausen veranstaltet am Samstag, dem 16. Juni um 15.00 Uhr eine Insektenkundliche Wanderung. Führen wird der Dillenburger Volkmar Nix, der sich in der Welt der Insekten gut auskennt. Startpunkt ist der Parkplatz am Waldlehrpfad in Eibelshausen, von dort aus geht es durch Feld und Flur. Die Wanderung wird rund zwei Stunden. Es ist zu hoffen, dass sich viele Schmetterlinge, Käfer, Fliegen, Bienen und andere Insekten antreffen lassen. Der Besucher darf auch Bilder von unbekannten Insekten (z.B. auf dem Smartphone) mitbringen, Volkmar Nix wird versuchen, Sie zu bestimmen. Weitere Informationen bei Dieter Schmidt ( 02774 6233 ), Rainer Hamacher (Tel. 02774 71793). Wir freuen uns auf ihre zahlreiche Teilnahme Ihre NABU Ortsgruppe Eibelshausen