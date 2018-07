Erdbacher Landfrauen im romantischen Ahrtal unterwegs

Zu ihrem Sommerausflug bei herrlichem Wetter brachen vor einigen Tagen 13 gutgelaunte Erdbacher Landfrauen auf und Ziel war Bad Neuenahr-Ahrweiler im romantischen Ahrtal. Ein Stadtbummel und das Mittagessen waren der Auftakt zu einem erlebnisreichen Tag. Am frühen Nachmittag stand der Ahrtal-Express für eine Rundfahrt bereit und wir lernten die schönsten Plätze und Sehenswürdigkeiten kennen. Danach war noch Gelegenheit für einen kleinen Spaziergang und ein erfrischendes Eis bevor die Rückreise angetreten wurde. Unterbrochen wurde die Heimfahrt noch in Bendorf in einem Cafe hoch über dem Rhein. Dort konnten wir die herrliche Aussicht und guten Kaffee und Kuchen genießen. Das war ein ganz toller Tag, waren sich alle bei Ankunft in Erdbach einig.