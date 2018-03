Feierliche Überreichung der Abschlusszeugnisse an den Gewerblichen Schulen

Zu Beginn der Feierstunde konnte die Schulleitung, vertreten von Abteilungsleiter Manfred Schäfer neben den Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrern, Vertreter der Handwerkskammer und der IHK viele Vertreter der Ausbildungsfirmen begrüßen.

In seiner Festrede beglückwünschte Schulleiter Paul Alhäuser die frisch gebackenen Facharbeiter zu ihrem bestandenen Abschluss und dankte den Ausbildungsbetrieben sowie den beteiligten Lehrkräften für die geleistete Arbeit. Ferner lobte er die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen den Kammern, den Ausbildern in den Betrieben und der Schule. Dies, so Alhäuser, sei nicht selbstverständlich. Die jungen Facharbeiter hätten nun eine große Herausforderung zu stemmen. Der Standort Deutschland sei von deren Innovationskraft abhängig und deshalb reiche es nicht, sich nun auf den Lorbeeren des Facharbeiterbriefes auszuruhen. Nun würde es gelten, sich zielgerichtet weiterzubilden. Das entsprechende Rüstzeug hätten sie dafür erhalten. Er wünschte den abgehenden Schülerinnen für ihren weiteren Lebensweg viel Erfolg.

Auch die zuständigen Kammern, die IHK Lahn Dill, vertreten durch den Leiter des Bereichs Aus- und Weiterbildung Herrn Dr. Gerd Hackenberg und die Handwerkskammer, vertreten durch den stellvertretenden Obermeister Andreas Groß, beglückwünschten die Absolventinnen und Absolventen und verwiesen darauf, dass das Handwerk und die Industrie die nun „fertigen“ Gesellen und Facharbeiter dringend benötigten. Sie hoben darüber hinaus aber die besondere Bedeutung der Weiterbildung in den Focus ihrer Ausführungen. Lebenslanges Lernen sei in der heutigen Zeit und vielmehr noch in Zukunft von enormer Bedeutung. Er prognostizierte den Absolventen aufgrund ihrer Facharbeiterausbildung die besten Chancen im Berufsleben. Nun gelte es aber zunächst, das Erreichte kräftig zu feiern, um danach wieder neue Herausforderungen angehen zu können, so Hackenberg.

Das Thema Weiterbildung, welches sich wie ein roter Faden durch die gesamte Veranstaltung zog, wurde vom Schullaufbahnberater der Schule, Herrn Bernd Ditthardt aufgegriffen. Dieser verwies auf die zahlreichen Weiterbildungsangebote der Gewerblichen Schulen Dillenburg. Abteilungsleiter Manfred Schäfer stellte im Anschluss das Angebot der Fachschule für Technik noch einmal etwas detaillierter vor.

Als weiteren Qualifizierungsbaustein bieten die Gewerblichen Schulen den Wahlunterricht Arbeitsplanung und Fertigungssteuerung an. Dieser Kurs wurde vor einigen Jahren in Kooperation von den Gewerblichen Schulen, der IHK Lahn-Dill und der Firma Rittal aus der Taufe gehoben und findet großen Zuspruch bei den Schülerinnen und Schülern. Kursleiter Andreas Franz konnte diesmal 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre Zertifikate überreichen.

Im Anschluss überreichten die Klassenleitungen der zehn Klassen, in denen 14 verschiedene Ausbildungsberufe der Berufsfelder Metall- Fahrzeug- und Elektrotechnik beschult wurden die Abschlusszeugnisse. Die 10 Klassenbesten wurden mit einer besonderen Anerkennung ausgezeichnet.