Goldene Konfirmation in Driedorf

Pfingstmontag haben sich jetzt 34 Frauen und Männer am gleichen Ort getroffen, um ihre Goldene Konfirmation zu feiern. Pfarrerin Kathleen Theis erinnerte im Gottesdienst an die Einsegnung vor fünfzig Jahren und hielt einen lebendigen Jahresückblick auf die Geschehnisse in Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport in 1968.

Der Frauenchor Driedorf umrahmte den Festgottesdienst musikalisch. Höhepunkt war die Darbietung eines melodischen Gospelsongs. Im Anschluss an den Festgottesdienst haben sich die Jubilare in Gusternhain zu einem gemeinsamen Nachmittag getroffen. Hier standen persönliche Gespräche und der Austausch von Erinnerungen im Mittelpunkt Mit einem Dank der Jubilare an die Organisatoren Rita Werner und Wolfgang Batzel verabschiedete man sich am späten Nachmittag. Die Jubilare: Wolfgang Batzel, Michael Decker, Brigitte Brock, Elke Keller, Harald Georg, Armin Schmidt, Günter Weber, Edelgard Mück, Jutta Hermann, Rita Werner, Karola Haag, Margit Kremer, Juliane Erbe, Gerhard Georg, Bernd Bastian, Horst Göbel, Manfred Mülln, Monika Ruppel, Edelgard Körner, Ute Rompf, Anneliese Brock, Erika Nickel, Ursula Meiswinkel, Annette Dany, Marianne Mehl, Volker Ruppert, Christa Losert, Isolde Stahl, Helmut Keßler, Karl-Heinz Stahl, Birgit Göbel-Schmidt, Ingrid Heibel, Karin Menges, Monika Benner