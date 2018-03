Grenzgang in Frohnhausen

Zum Grenzgang Ende 2014 in Frohnhausen gesellte sich neben den langjährigen Ausrichtern des Sportvereins SSV Oranien Frohnhausen und des Tischtennisvereins TTF Oranien Frohnhausen erstmalig auch die Freiwillige Feuerwehr Frohnhausen als gemeinsamer Veranstalter hinzu. Und so fanden sich am 27.12. in der Ortsmitte bei der ' Schule am Brunnen ' bei entsprechend winterlichem Wetter etwa 75 Wanderer zusammen, um die ca. 7 Km lange Strecke im verschneiten Wald zwischen Frohnhausen und Wissenbach zu bewältigen.