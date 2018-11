Laternenumzug zu Sankt Martin in Haiger

Musikalisch unterstützt vom Kinderchor, unter der Leitung von Joachim Raabe, wurde den Kindern am Beispiel eines Jungen, der seine Laterne am Abend des Martinstages einem anderen traurigen Kind verschenkt, die Bedeutung der Martinsgeschichte lebensnah vor Augen geführt: Helfen hier und jetzt und ohne Ansehen der Person. Genau wie die Legende von der Mantelteilung dies dem heiligen Martin nachsagt. Im Anschluss wurde nach einem von mehreren Kindern des Chores vorgetragenen Fürbittgebet noch gemeinsam das Vaterunser gebetet. Danach machten sich Eltern und Kinder unter der Leitung von Anke Nöh und ihrem Helferteam auf den Weg von der katholischen in die evangelische Kirche.

Ob selbst gebastelte Laternen, Fackeln oder Lampions, beim Martinsumzug durch Haiger waren viele stolze Laternenträger dabei.

An zwei kurzen Zwischenstopps vor „Lehrs Ecke“ und auf dem Marktplatz wurden auch andere Passanten an den heiligen Martin erinnert, denn begleitet von Kerstin Moos an der Gitarre, wurden mehrere bekannte Martinslieder gesungen.

Nachdem der trotz des schlechten Wetters gut besuchte Umzug sein Ziel an der evangelischen Kirche erreicht hatte, wurden dort alle Kinder und Eltern mit frisch gebackenen, süßen Martinsbrezeln, die ganz im Sinne des Heiligen untereinander geteilt werden sollten, sowie mit duftendem Glühwein und Kinderpunsch begrüßt und verweilten zum Ausklang des Martinstages in gemeinsamer Runde.

Text: Steffen Kandler ▪ Fotos: Satzke/Nöh