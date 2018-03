MINT-Coaching Projekt für Schülerinnen an dem Johanneum-Gymnasium im Schuljahr 2014/2015

Umgesetzt wurde das Programm von Rita Neidhardt, Fa. „das Job-Konzept“, Marburg, in Kooperation mit Herrn Marco Ludwig und Frau Kirstin Ringkowski aus dem Kollegium des Johanneums und Frau Diana Dreßler aus dem Gleichstellungsbüro der Technischen Hochschule Mittelhessen. Im Rahmen eines Schulhalbjahres wurden in einem 2-stündigen wöchentlichen Unterricht unterschiedliche MINT-Berufsbilder vorgestellt und Studien- und Berufswahltests zur Orientierung durchgeführt, in denen Neigungen und Fähigkeiten Berücksichtigung fanden. Auf diesen Tests aufbauend setzten sich die Schülerinnen anschließend intensiv mit verschiedenen MINT-Berufsbildern auseinander und präsentierten diese anhand von Collagen und Kurzvorträgen in der Gruppe. Ergänzt wurde das Coaching durch Firmenexkursionen, der Möglichkeit sich mit MINT-Studierenden auszutauschen, und durch einen Vortrag der THM- Studienberatung zum MINT-Studienangebot an der Technischen Hochschule Mittelhessen.

„Ich habe mich für die Teilnahme an dem MINT-Schülerinnen-Coachingprogramm des Johanneums entschieden, da ich mich insbesondere für Naturwissenschaften interessiere und in diesem Angebot die Möglichkeit sah, mehr über entsprechende Studiengänge und Berufe in diesem Bereich zu erfahren. Das Projekt bietet die Möglichkeit, sich gemeinsam mit anderen ähnlich interessierten Schülerinnen der Oberstufe über das MINT-Studienangebot der Hochschulen, MINT-Firmen und -Berufslaufbahnen zu informieren und sich über die eigenen Interessen, Möglichkeiten und Fähigkeiten im Klaren zu werden. Konkret wurden im MINT-Schülerinnen-Coaching interessante Aspekte und relevante Informationen zu MINT-Studiengängen als auch über entsprechende Firmen in der Region erarbeitet und im Plenum vorgestellt. Diese intensive Recherche war sehr interessant. Ohne die Anregung durch dieses Programm und die Unterstützung des Coachs hätte ich diese Arbeit nicht auf mich genommen, die im Nachhinein meine Entscheidung in Hinsicht auf meine Berufswahl und meine Interessen deutlich positiv beeinflusst hat“, lautete ein Fazit einer MINT-Programm-Schülerin.

Durch einen interessanten Vortrag von Frau Kristin Reineke, der Studienberaterin der Technischen Hochschule Mittelhessen, lernten die Schülerinnen das umfassende MINT-Studienangebot der THM kennen und erhielten auch Informationen zum THM-StudiumPlus, dem Dualen Studienprogramm der THM, bei dem Studierende gleichermaßen studieren wie auch in einem Unternehmen der Region angestellt sind, d.h. die Praxisphasen in den Unternehmen finden in der vorlesungsfreien Zeit statt. Ca. 600 Firmen gehören zum THM-StudiumPlus-Verbund. Im Rahmen des Projektes wurde auch eine Betriebsbesichtigung bei der Firma Rittal in Herborn durchgeführt und ein Studium-Plus Studierender berichtet über seine Erfahrungen. Weiterhin erstellten die Projektteilnehmerinnen eine aussagekräftige Bewerbungsmappe und wurden abschließend mit einem Zertifikat der Technischen Hochschule Mittelhessen ausgezeichnet.