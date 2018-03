Naturschutzjugend stellt Jahresprogramm vor

Abenteuer Natur: Jugendgruppe stellt Jahresprogramm vor Eibelshausen - Im Mittelpunkt des diesjährigen Veranstaltungskalenders der Naturschutzjugend Eibelshausen steht in diesem Jahr das Abenteuer Natur. Auf die Kinder und Jugendlichen warten viele spannende Aktionen die zum Mitmachen einladen. Neben klassischen Naturschutzeinsätzen wie Pflanzaktion, Nistkastenbau oder das Anlegen eines Froschteiches, ergänzen Spiel- und Bastelangebote das breite Jahresprogramm. Die Naturschutzjugend Eibelshausen hat viel zu bieten für alle Kinder ab acht Jahren, besonders Jugendliche sind willkommen. Bei den Veranstaltungen können Kinder ab Jahren mitmachen. Auf der Jahreshauptversammlung des NABU Eibelshausen stellte die Naturschutzorganisation den Veranstaltungskalender 2018 vor. Auf interessante Weise soll die junge Generation angesprochen und Verständnis für Natur und Umwelt geweckt werden. Auftakt ist in diesem Jahr eine Eulenwanderung durch die tierischen Wälder unserer Heimat. Während dem Ausflug in der Dämmerung wird allerhand wissenswertes über die die lautlosen Jäger berichtet. Treffpunkt ist am Freitag den 02.03.2018 am Marktplatz in Eibelshausen. Die Rückkehr ist für 21 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen sowie der gesamte Veranstaltungskalender sind im Internet unter www.NABU-Eibelshausen.de zu finden. Kontakt: Jörg Hein, Telefon: 02774-912901.