Pferdesportverein Fairplay 4 Horses Herborn-Seelbach e.V.

12 Teilnehmer stellten sich nach 3 Wochen Block-Unterricht und Training mit den Pferden, dem kleinen und bronzenen Westernreitabzeichen, sowie dem Basispass Pferdekunde, in Seelbach. Am vergangenen Wochenende stellten sich 6 Basispassteilnehmer, davon 3 Kinder und 3 Erwachsene, sowie jeweils 3 Teilnehmer dem Westernreitabzeichen der Klasse IV und der Klasse III den verschiedenen Prüfungsaufgaben.

Nachdem sie durch die Kursleiterin, Julia Schwehn, Trainerin B und 1. Vorsitzende des Pferdesportvereins Fairplay 4 Horses, in Theorie und Praxis mit Reit-Videoanalyse intensiv vorbereitet wurden, galt es nun, das Gelernte unter Beweis zu stellen.

Premiere hatte der 14 jährige Westfalen-Wallach Feivel, der vor ca. 3 Jahren als bösartig und unhändelbar zum Verein kam. Er begeisterte den FN Richter, da er mit Bestnoten in seinem Lehrgang mit einem Vereinsmitglied die Prüfung durchlief. Auch das 2te Schulpferd, der 8 Jahre alte Fjord-Wallach "Ohlass" glänzte mit Bestnoten in den Prüfungsteilen des WRA III, Trail und Westernhorsemanship. Zusätzlich zur Reit-Praxis mussten sich die Prüflinge noch einer mündlichen Prüfung stellen. Im höheren Abzeichen wurden sogar noch ein schriftlicher Prüfungsteil sowie ein Geländeritt absolviert.