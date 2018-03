Schüler feiern Sommerfest

Mehrere Klassenräume waren mit Aquarellen und Collagen geradezu vollgestopft. Nicht nur Friedensreich Hundertwasser-Motive, warteten auf Käufer. Niclas Brüggen, einer der beiden Kassierer verwies stolz auf den Inhalt seiner Geldkassette. Es habe sich bereits gelohnt, meinte der Achtjährige. Die Einnahmen sollen „Aguablanca“ und schuleigenen Projekten zugutekommen, sagte Schulleiterin Monika Hubert-Reitz. Neben dem Ausstellungsbereich hatte die Grundschule zahlreiche Kunststationen wie Steine bemalen, Kinderschminken, Schmetterlingsbasteln aus Filterpapier, Ketten basteln und Stricken, Bilderrahmen gestalten oder „Schlüsselanhänger fertigen“ im Angebot. Überall wurde gebastelt, gemalt oder auch „nur“ gespielt. Brigitte Gleich’s Muffins zogen Mädels und Jungs wie ein Magnet an. Besonders weil sie dort die „Endmontage“ mit der künstlerischen Gestaltung der Oberfläche vor dem Verzehr selbst erledigen durften. Immer ein Geheimtipp sind die Kochbücher aus ihrer Feder. „Alles im täglichen Schulbetrieb getestet und für gut befunden“, verriet sie mit einem strahlenden Lächeln. Sie freute sich, dass sie mit einer Geldspende des Herborner Werberings die schuleigene Mediathek aufstocken konnte. Ebenfalls ein Ort, an dem sich die Feinschmecker trafen, war die Mensa. Die leckeren Kuchen und andere Köstlichkeiten waren eben auch an diesem heißen Sommertag nicht zu verachten.