Tag der offenen Tür an der Goldbachschule

Überaus zufrieden zeigten sich die Gastgeber von der großen Resonanz des neuen Informationsangebotes, das in erster Linie für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und deren Eltern eingerichtet wurde.

Neben einem Rundgang durch die Schule konnten die Gäste ganz verschiedene Unterrichtsbereiche „beschnuppern“. In den Naturwissenschaften wurde experimentiert, im Arbeitslehrebereich konnte man eigene „Werkstücke“ basteln und in der Küche gab es Leckeres für den kleinen Hunger. Auf einer mit GPS-unterstützten Schnitzeljagd suchten die Gäste verschiedene Caches (Verstecke) auf dem Schulgelände. In der Mediothek luden Schüler in die Lesehöhle ein, aber auch für Ohren und Augen gab es viele Attraktionen im Angebot. So trat die Schulband auf, tänzerische Vorführungen gab es auf dem Schulhof und in der Sporthalle zu bestaunen. Hier durfte man auch seine sportliche Geschicklichkeit in einem Geräteparcour ausprobieren. Darüber hinaus wurde an Informationsständen über das Profil der Schule informiert.

Nicht nur über den engagierten Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen konnte sich Heiko Bickel freuen. Beeindruckt war der Schulleiter von dem großen Einsatz vieler Goldbachschüler, die extra ihren freien Samstag für die Präsentation ihrer Goldbachschule „geopfert“ hatten.

Heiko Bickel, Rektor

