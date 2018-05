Volles Haus beim MaiDay in Münchhausen

Vielleicht lag es am Wetter oder daran, dass die Veranstaltung der freiwilligen Feuerwehr Münchhausen sich mittlerweile etabliert hat. Über 350 Besucher füllten die Dreschhalle in Münchhausen bei der Party in den 1. Mai. Zu Musik aus den 70,80 und 90er tanzten Jung und Alt bis tief in die Nacht. Die Veranstalter bedanken sich für eine gelungene, friedliche Party und wollen auch im nächsten Jahr wieder dieses Event auf die Beine stellen.