Vorlesetag

Das Konzept des dreiköpfigen Bibliotheksteams: Die Fünftklässler noch einmal willkommen heißen, die Bibliothek ins Bewusstsein der Kinder rücken und unsere hauseigenen Prominenten als „Lese-Verführer“ präsentieren! Während die Schulsprecherin Jasmin Jung und der ehemalige Schulleiter Dieter Scholz Bücher vorgestellt hatten, in denen es um kurzweilige Erlebnisse in Bibliotheken geht, erzählte der Stellvertretende Schulleiter Dr. Wolfgang Nickel begeistert von eigenen Leseabenteuern mit den Schreckensteinern. Ein überraschender Feueralarm beendete diese Vorlesestunde vorzeitig und so versprach er, die Klasse noch einmal zu besuchen, um das letzte Kapitel noch zu Ende zu bringen.

Dr. Bernd Peter, Vorsitzender des Fördervereins, und Schulleiter Martin Hinterlang setzten auf Bewährtes: Parodien in Jugendsprache eröffneten den Kindern neue Facetten bekannter Märchen. Erstaunlich, wie gut sich die heutige Generation in den Grimm’schen Welten auskennt! Märchenhafte Motive in Cornelia Funkes „Herr der Diebe“ kamen ebenfalls gut an und nachdem er das Buch zugeklappt hatte, stellte Schulleiter Hinterlang es direkt zurück an seinen Standort in der Lese-Ecke. Ist sofort ausleihbar!

Beratungs- und Förderlehrerin Jördis Nickel, die seit diesem Schuljahr das Kollegium komplettiert, stellte eine Neuerscheinung vor: Nach ihrer Lesestunde schenkte die Lehrerin unserer Bibliothek die in Tagebuchform verfassten, launigen Geschichten eines zwölfjährigen Uncoolen! Auch ausleihbar. Unseren Vorleserinnen und Vorlesern ein herzliches Dankeschön für Zeit, Geduld, Buchspenden und das besondere Erlebnis! Vielleicht sind Sie mal wieder dabei?! Text und Fotos: Uta Sippel, WvO