Konzert

„2Injoy“ spielt Jazz und Pop

Konzert Eigene Stücke und Coversongs

Rennerod Das Duo „2Injoy“ gastiert auf Einladung des Kulturkreises Hoher Westerwald am Samstag, 17. März, in Rennerod. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Haus am Alsberg.

Copyright © mittelhessen.de 2018