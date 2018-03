Kurs

„Arbeit mit dem Therapiehund“

Dillenburg Die Kindertagesstätte „Am Zwingel“ der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Dillenburg veranstaltet einen Kurs unter dem Titel „Arbeit mit dem Therapiehund“. Interessierte Eltern und Kinder können zunächst an einer Infoveranstaltung teilnehmen, die am 24. April (Dienstag) ab 14.15 Uhr in den Räumen der Kindertagesstätte stattfindet.

