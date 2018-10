Familie

„Baby-Messe“ für Eltern steigt in Haiger

Familie Am Samstag im „lebensWERT-Café“

Haiger Unter dem Motto „Mit dir wachsen...“ gibt es am Samstag, 6. Oktober, in Haiger eine „Baby-Messe“. Sie findet von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr im „lebensWERT-Café“ am Haigerer Marktplatz statt.

