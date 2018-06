„Blech im Berg“ erklingt in der Höhle

Kultursommer Konzert „unter Tage“

Breitscheid Besondere Veranstaltungen an besonderen Orten verspricht der Kultursommer Mittelhessen: „Blech im Berg“ verlegt am Samstag, 30. Juni, ein Jazzkonzert in die Tropfsteinhöhle „Herbstlabyrinth“ in Breitscheid.

Copyright © mittelhessen.de 2018