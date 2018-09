Von Iris Baar

„Daten sind unser neuer Rohstoff“

StudiumPlus Tagung in der Stadthalle zeigt, wie die Zukunft in Mittelhessens Betrieben aussieht

Wetzlar Das Hologramm eines Autos mitten in den Raum stellen, die Heizung übers Internet regeln, die Arbeit von einer Sprachassistentin optimieren lassen: Am Freitag hat StudiumPlus in Wetzlar gezeigt, wie die Welt der Zukunft in Mittelhessen und anderswo aussehen wird.

