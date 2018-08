Vortrag

„Du bist das Placebo“

Herborn Unter dem Titel „Du bist das Placebo“ hält Anja Martin (Bewusstseinscoach) am 20. September (Donnerstag) ab 17.30 Uhr in der Familienbildungsstätte der Arbeiterwohlfahrt Lahn-Dill in Herborn einen Vortrag.

Copyright © mittelhessen.de 2018