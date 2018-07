Konzert

„Erbse“ lädt ein zum Dixieland-Frühschoppen

Musik „Westwood Jazzband“ spielt am Samstag

Dillenburg Die Dillenburger Szenekneipe „Erbse“ veranstaltet am Samstag, 14. Juli, einen Dixieland-Frühschoppen. Ab 11 Uhr tritt die „Westwood Jazzband“ aus Dillenburg auf. „Wir spielen Jazz der 20er-, 30er- und 40er-Jahre und möchten so ein wenig an das Dillenburger Jazzweekend erinnern, das 33 Mal hier stattfand“, erläutert Klaus Blöcher.

