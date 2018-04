Konzert

„Genetic Blueprint“ im „Haus der Jugend“

KONZERT Zwischen „Coldplay“ und „The Kooks“

Herborn Im „Haus der Jugend“ in Herborn steht am Samstag, 28. April, das dritte „Wohnzimmerkonzert“ an. Los geht es um 19.30 Uhr.

Copyright © mittelhessen.de 2018