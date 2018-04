Freizeit

„Geselliges Tanzen“

Freizeit Ein neues Angebot des Roten Kreuzes

Mittenaar-Ballersbach Der DRK-Kreisverband Dillkreis startet am Donnerstag, 5. April, in Ballersbach ein neues Angebot mit DRK-Übungsleiter Wolfgang Hönig unter dem Titel „Geselliges Tanzen“. Interessierte treffen sich dazu von 10 bis 11.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Mit Tänzen zu verschiedenen Musikrichtungen können die Teilnehmer Ausdauer, Koordination, das Gleichgewicht sowie das Gedächtnis trainierten – im Kreis, als Paar, im Block und in der Gasse. Das Programm eignet sich für Anfänger und Fortgeschrittene.

