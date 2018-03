Von Klaus Dieter Schwedt

„Goldener Löffel“ geht an die CDU

Suppenfest 500 Gäste lassen sich gern eine Kelle Nachschlag aus den großen Töpfen geben

Breitscheid Der Ansturm auf das dritte Suppenfest war gewaltig: Gut 500 Besucher ließen sich am Samstag in der vollbesetzten Breitscheider Mehrzweckhalle mehr als 300 Liter Suppe in altbekannten und auch in neuen Variationen schmecken.

Copyright © mittelhessen.de 2018