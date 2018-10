„Ich mache es aus Menschlichkeit“

Integration Lotsen-Qualifizierung im Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt läuft

HERBORN „Integrationshelfer sollen vor allem Brückenbauer sein.“ So hat Kurs-Leiterin Karin Buchner mit wenigen Worten den Beitrag zusammengefasst, den „I-Lotsen“ zur Eingliederung von Flüchtlingen in die Gesellschaft, in der sie leben möchten, leisten können.

Copyright © mittelhessen.de 2018