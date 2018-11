„Impäct“ spielt beim Bandwettbewerb mit

Kultur Herborner Rocker treten in Gießen an

HERBORN Die Herborner Band „Impäct“ nimmt am Freitag, 9. November, an einem Bandcontest teil. Er findet ab 19.30 Uhr unter dem Motto „No Label“ im „Jokus“ in Gießen statt.

Copyright © mittelhessen.de 2018