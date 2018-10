„Jugendliche wollen mitgestalten“

Glaube Gemeindepädagogin Isabelle Schreiber geht für das Dekanat an der Dill neue Wege

HERBORN Isabelle Schreiber arbeitet seit Anfang August als Gemeindepädagogin beim evangelischen Dekanat an der Dill. Am Sonntagabend, 14. Oktober, wird sie in Herborn nun auch offiziell in ihr Amt eingeführt.

