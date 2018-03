Konzert

„Mission2Party“ spielt „Rock reloaded“

Konzert Mit Stimmungsmusik feiern

Sinn-Fleisbach Die Damenmannschaft des TSV Fleisbach und das Alte-Herren-Team der SG Sinn/Fleisbach präsentieren am Samstag, 17. März, die Veranstaltung „Rock in the Hall reloaded“ mit der Partyband „Mission2Party“.

