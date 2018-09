Weihnachtskonzert

„Musik zum Advent“

Konzert Weihnachtslieder in neuem Gewand

Haiger Die traditionelle Veranstaltung „Musik zum Advent“ der evangelischen Kirchengemeinde Haiger findet am Samstag, 23. Dezember, statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Haiger.

