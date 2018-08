Angebot

„Musikgarten“ für Kinder

Kurs Schnupperstunden zum Kennenlernen

Eschenburg-Eibelshausen Die katholische Familienbildungsstätte veranstaltet jeweils freitags neue Musikkurse im katholischen Pfarrzentrum in der Baumgartenstraße 7 in Eibelshausen. Interessierte sind für Samstag, 25. August, ab 10 Uhr zu Schnupperstunden willkommen. Kursbeginn ist am 31. August.

