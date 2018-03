Konzert

„Nachtmusik & Nachtgedanken“

Dillenburg Unter dem Titel „Nachtmusik & Nachtgedanken“ findet am Karfreitag, 30. März, das nächste Konzert der Reihe „Vom Dunkel zum Licht“ statt. Beginn ist um 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Dillenburg. Rainer Domke liest Texte zur Passion, und an der Orgel spielt Petra Denker Werke von Bach, Distler, Rheinberger und anderer Komponisten. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Copyright © mittelhessen.de 2018