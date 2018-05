Mundart

„Offene Bühne“ beim Kulturkreis

Auftakt Ein-Frau-Theater und Mundart-Duo

Dietzhölztal-Ewersbach Als lockeren Auftakt zum neuen Jahr bietet der Kulturkreis Eschenburg-Dietzhölztal (KKED) am Freitag, 5. Januar, ab 19 Uhr eine offene Bühne in der Johanneskapelle (Hauptstraße 53) in Ewersbach an.

