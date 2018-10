Filmvorführungen

„Phänomen der Heilung“

Freizeit Filmvorführungen über Bruno Gröning

Haiger Der Freundeskreis des „Wunderheilers“ Bruno Gröning lädt zu drei Filmvorführungen mit dem Titel „Das Phänomen der Heilung – die weltweiten Aktivitäten des Bruno-Gröning-Freundeskreises“ in die Stadthalle in der Haigerer Goethestraße ein. Die Vorführungen finden am Freitag, 19. Oktober, von 17 bis 23 Uhr sowie an zwei Samstagen (10. November und 1. Dezember) jeweils von 14 bis 20 Uhr statt. Jede Vorführung ist in drei Teile gegliedert (mit Pausen). Dazu gibt es einen Imbiss.

Copyright © mittelhessen.de 2018